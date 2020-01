Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : se redresse au contact des 61E Cercle Finance • 15/01/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo se redresse au contact des 61E aprèsavoir validé une cassure claire et nette du plancher des 60E, testé du 3 décembre au 10 janvier. Le test des 58,85E est suivi d'une invalidation du signal baissier alors que le principal objectif était 57,95E (du 7 août), ce qui s'apparente à un 'bear trap'... mais la principale résistance est proche : 62E.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +3.14%