Eurazeo, Scor,TotalEnergies...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Altheora

Le spécialiste de la transformation de matériaux composites et polymères publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Archos

L'expert en solutions mobiles livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Catana Group

Catana Group annonce un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année en hausse de 16% sur un an, à 167,5 millions d'euros. Le fabricant de navires annonce que son rythme de croissance devrait se situer, comme annoncé, autour de 10% sur l'exercice 2023/2024, dans un marché "ralenti par des vents contraires" : hausse des taux d'intérêt, incertitudes économiques et géopolitiques, forte hausse du prix des bateaux. Il annonce une diversification de sa clientèle, afin de se désensibiliser davantage des grands comptes.

emeis

emeis annonce la signature d'une promesse de cession immobilière au Portugal pour 24 millions d'euros. Le groupe de maisons de retraite salue "une nouvelle opération contribuant à l'optimisation des capitaux employés et à la réduction de l'endettement". La promesse porte sur un portefeuille d'actifs dans les régions de Porto et de Lisbonne. "Toutes ces opérations permettent au groupe de réduire le taux de détention de son portefeuille immobilier pour atteindre à moyen terme 20 à 25%", souligne le directeur général Laurent Guillot.

Esker

La plateforme cloud rendra compte de son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Eurazeo

Eurazeo annonce que son tout premier programme dédié à l'infrastructure de transition a atteint son closing final à 706 millions d'euros d'engagements cumulés de la part d'investisseurs institutionnels provenant d'Amérique du Nord, de la région EMEA et de France. Le montant du dernier closing dépasse de plus de 40 % l'objectif initial de 500 millions d'euros, seulement 20 mois après le premier closing

GTT

GTT annonce avoir reçu, au cours du deuxième trimestre 2024, une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'une nouvelle unité de production, de liquéfaction et de stockage de GNL (Floating Liquefied Natural Gas, ou FLNG), pour le compte de l'armateur Cedar LNG. Le groupe spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés réalisera le design des cuves de ce FLNG, qui offrira une capacité totale de 180 000 m3, et intégrer le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par ses soins.

Kaufman et Broad

Kaufman et Broad annonce avoir signé en date du 10 juillet 2024, un contrat de crédit syndiqué d'un montant de 200 millions d'euros d'une maturité initiale de 5 ans. Ce crédit se substitue au contrat de crédits syndiqué " RCF 2019 " existant d'un montant de 250 millions d'euros dont l'échéance était fixée à janvier 2025. La mise en place de cette ligne corporate permettra à la société d'allonger la maturité de ses ressources, tout en lui donnant une flexibilité d'utilisation selon les besoins et opportunités, en complément de sa trésorerie disponible.

Sidetrade

Le spécialiste des logiciels dédiés à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises présentera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Scor

Scor annonce dans un communiqué des informations sur ses résultats du deuxième trimestre 2024, qui seront publiés le 30 juillet, et concernant l'exercice dans sa globalité. Le résultat des activités d'assurance (ISR) L&H du deuxième trimestre 2024 est attendu autour de -0.4 milliard d'euros, notamment affecté par des actions prises sur les provisions et par un écart d'expérience qui continue d'être négatif, en partie compensés par l'effet positif lié aux actions de gestion du portefeuille.

Smaio

Le spécialiste des outils numériques pour la chirurgie rachidienne complexe dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Spineguard

Spineguard annonce que son chiffre d'affaires consolidé est en augmentation de 14% à taux de change courant (13% à taux de change constant) au deuxième trimestre 2024 sur un an à 1,09 million d'euros, et de 9% à taux de change courant pour le semestre (10% à taux de change constant) sur un an, à 2,44 millions d'euros. La medtech spécialiste du guidage chirurgical pour le placement d'implants osseux prévoit la mise sur le marché au second semestre de trois nouveaux produits innovants munis de sa technologie DSG répondant à des besoins cliniques non satisfaits.

Spineway

Spineway annonce un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2024. La medtech spécialiste des implants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) souligne qu'elle a poursuivi une croissance exclusivement organique (sans effet périmètre) qui porte le chiffre d'affaires du semestre à 6,5 millions d'euros, soit une croissance de 20% sur un an. Pour rappel, la croissance organique s'établissait déjà à 12% en juin 2023 démontrant la trajectoire positive engagée par le groupe.

Streamwide

Streamwide a annoncé un chiffre d'affaires de 9,3 millions d'euros au premier semestre 2024, en croissance de 10%. " Les revenus du premier semestre 2024 continuent de progresser, portés par la croissance durable, depuis plusieurs exercices consécutifs, de l'activité plateformes de communications et d'activités critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 7 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 5,6 millions d'euros au premier semestre 2023 ", explique le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques.

TotalEnergies

TotalEnergies et SSE ont signé un accord engageant portant sur la création d'une joint-venture pour lancer un nouvel acteur majeur de la recharge électrique au Royaume-Uni et en Irlande, appelé " Source ". Cette nouvelle entité déploiera et opérera jusqu'à 3 000 points de recharge rapide dans les deux pays, répondant ainsi aux besoins de recharge rapide des propriétaires de véhicule électrique et des gestionnaires de flotte. L'accord reste soumis à l'obtention des approbations règlementaires des autorités compétentes.

Vinci

Vinci annonce avoir remporté un contrat pour un site sidérurgique à l'hydrogène vert en Allemagne pour un montant d'une valeur de 74 millions d'euros. Cobra IS, filiale du groupe, a ainsi été retenue par SMS Group GmbH pour réaliser des travaux d'une partie du complexe industriel de l'aciériste Thyssenkrupp Steel Europe à Duisbourg. Il s'agit du premier site en Allemagne conçu pour fonctionner exclusivement à l'hydrogène vert. Il évitera chaque année jusqu'à 3,5 millions de tonnes d'émissions de CO2.

Virbac

Le spécialiste de la santé animale communiquera ses résultats du deuxième trimestre.