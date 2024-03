Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: RNPG annuel à l'équilibre hors exceptionnel information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eurazeo publie pour 2023 un résultat net part du Groupe (RNPG) de 1,82 milliard d'euros, à comparer à 747 millions l'année précédente. Hors éléments non-récurrents, le RNPG de la société d'investissement est ressorti à l'équilibre (-5 millions).



En gestion d'actifs, elle revendique des fee related earnings en hausse de 22% à 138 millions d'euros, soit une amélioration de la marge de FRE de 3,8 points à 34,8%, ainsi qu'une augmentation de 9% sur un an de ses actifs sous gestion, à 35 milliards d'euros.



Un dividende ordinaire en hausse de 10% à 2,42 euros par action sera proposé pour 2023. Après des rachats d'actions pour 129 millions d'euros l'année passée, Eurazeo a débuté un nouveau programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros pour 2024.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.39%