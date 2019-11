Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : revue stratégique sur les parts dans Europcar Cercle Finance • 15/11/2019 à 07:21









(CercleFinance.com) - Eurazeo confirme conduire une revue stratégique de ses options concernant sa participation de 29,9% au capital d'Europcar Mobility Group. À l'issue de cette revue, il pourrait envisager la cession de tout ou partie de cette participation. 'Une éventuelle cession s'inscrirait pour Eurazeo dans le cadre de la gestion dynamique de son portefeuille de participations, après plus de 13 années passées à accompagner Europcar Mobility Group dans sa stratégie de développement', explique la société d'investissement. 'Une éventuelle opération pourrait conduire à une revalorisation du titre et permettre l'entrée d'un ou de plusieurs nouveaux investisseurs au capital du groupe, confiants, comme l'est Eurazeo, dans le potentiel d'Europcar Mobility Group', poursuit-elle.

