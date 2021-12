Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : retenu pour la gestion des obligations 'Relance' information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé mercredi avoir été sélectionné dans le cadre de la gestion d'une partie du fonds 'Obligations Relance', un dispositif destiné à assurer le financement des PME et ETI françaises. Le groupe d'investissement précise qu'il été choisi afin de gérer par délégation une poche de 280 millions d'euros sur les 1,7 milliard d'euros devant doter au total le dispositif. Selon le schéma retenu, les obligations Relance doivent être acquises et distribuées par des sociétés de gestion de portefeuille, pour le compte d'un fonds financé par les souscriptions d'investisseurs institutionnels, en particulier des assureurs. Ces obligations subordonnées d'une durée de huit ans visent à renforcer les fonds propres des entreprises et l'atteinte d'objectifs ESG, notamment dans le domaine de la transition écologique. Elles constituent l'un des volets du plan de relance mis en place par le Ministère de l'Economie et des Finances.

