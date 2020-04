Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : reprise en 'V' sur 35,68E ? Cercle Finance • 06/04/2020 à 11:33









(CercleFinance.com) - Eurazeo semble amorcer une reprise en 'V' sur 35,68E (le titre teste 39,5) mais le scénario du rebond court terme demande à être confirmé par le franchissement de la résistance des 42E, seuil au-delà duquel un rallye vers 46E deviendrait possible.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +9.75%