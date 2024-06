Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: réalise un investissement de 50 ME dans Cognigy information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Eurazeo, au travers de son équipe Growth, annonce son investissement dans Cognigy, un leader mondial des services clients pilotés par l'IA, pour un montant de 50 millions d'euros.



Il s'agit du deuxième investissement en Allemagne pour le fonds Eurazeo Growth Fund IV (EGF IV).



' Basé à Düsseldorf et San Francisco, Cognigy, révolutionne le secteur des services clients, en intégrant des modalités d'IA parmi les plus avant-gardistes du marché ' indique le groupe.



Cognigy est déjà bien implanté en Europe et se développe activement aux États-Unis.





Valeurs associées EURAZEO 75.60 EUR Euronext Paris -0.46%