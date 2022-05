Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: rachats d'actions lancés avec le point d'activité information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 09:03









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Eurazeo indique que son directoire a décidé de lancer un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros, des actions destinées à être annulées pour avoir un effet relutif pour les actionnaires.



Au 31 mars 2022, les actifs sous gestion s'élèvent à 32,2 milliards d'euros, en hausse de 41,5% sur 12 mois, dont 22,7 milliards de capitaux gérés pour le compte d'investisseurs partenaires et 9,4 milliards de capitaux permanents du groupe (actif net réévalué).



Le chiffre d'affaires économique du portefeuille porté au bilan a augmenté de 31% au premier trimestre 2022, à périmètre Eurazeo et change constant (+17% hors sociétés liées aux voyages et aux loisirs qui ont fortement rebondi).





