Eurazeo: rachat de 400.000 actions prévu

(CercleFinance.com) - Eurazeo fait part du rachat de 400.000 titres, soit environ 0,5% de son capital, au prix unitaire de 63,89 euros par action, dans le cadre de la cession par les managing directors et autres parties prenantes de Rhône Group de 1,1 million d'actions Eurazeo.



Ce rachat, d'un montant de 25,6 millions d'euros, relutif pour les actionnaires d'Eurazeo, a été effectué à un cours présentant une décote de l'ordre de 50% par rapport à l'ANR au 31 décembre 2022. JCDecaux Holding a aussi acquis des titres à cette occasion.



Pour rappel, des managing directors et autres parties prenantes de Rhône ont l'intention de céder les actions Eurazeo qu'ils détiennent. A l'issue de cette cession, les autres managing directors de Rhône détiendront moins de 200.000 actions Eurazeo.





