Eurazeo : pulvérise le précédent zénith des 78E de janv.2018 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - Eurazeo pulvérise le sommet de son canal ascendant moyen terme: le titre sort 'par le haut' d'un canal haussier déjà très pentu (une directissime 39/78E...donc un doublement sans consolidation intermédiaire). Mieux : Eurazéo pulvérise le précédent zénith historique des 78,36E du 24 janvier 2018... prochain objectif 'to the moon'.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +5.32%