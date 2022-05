Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: projet de centre de tri des déchets au Danemark information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 16:22









(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé mardi la création d'une co-entreprise avec le spécialiste norvégien du recyclage des déchets plastiques visant la création d'un centre de tri des déchets plastiques au Danemark.



Cette joint-venture à parts égales porte sur le développement, la construction et l'exploitation d'un centre de tri et de recyclage des déchets plastiques à Esbjerg, dans la péninsule du Jutland.



Dans le détail, Eurazeo prendra - via son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund - une participation de 50% au sein du capital de Quantafuel Esbjerg Aps, la filiale appelée à opérer le centre.



Le site devrait être mis en service dans le courant du second semestre 2023.



A l'heure actuelle, plus de 50% des déchets plastiques danois sont destinés à l'incinération.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.49%