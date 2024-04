Eurazeo prend une participation majoritaire dans Eres Group

(AOF) - Eurazeo, au travers de son équipe Mid-large buyout, a signé un accord pour investir dans Eres Group et acquérir une participation majoritaire - cédée par IK Partners au travers de son Fonds IK VIII - aux côtés de l'équipe dirigeante de l'entreprise et des collaborateurs d’Eres Group. "Les informations financières définitives seront divulguées une fois la transaction finalisée", précise le groupe financier.

Fondé en 2005, Eres est le principal acteur indépendant français dans le conseil et la structuration, la gestion d'actifs et la distribution de plans d'épargne salariale (PEE, PERECO), de régimes de retraite (PER) et de plans d'actionnariat salarié.

Eurazeo soutiendra Mathieu Chauvin, Président d'Eres Group, Alexis de Rozières, directeur associé d'Eres, et le reste de l'équipe de direction pour poursuivre sa stratégie de croissance. Entre 2018 à 2023, les actifs sous gestion du groupe sont ainsi passés de 2,4 milliards d'euros à 6,7 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS