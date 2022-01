Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: prend une participation de 80% dans Ikaros Solar information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 17:58









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition d'une participation de 80% dans Ikaros Solar, un fournisseur belge de solutions photovoltaïques.



Ikaros Solar développe, construit, détient et exploite des centrales solaires photovoltaïques en toiture et au sol au Benelux, en France, au Portugal et au Royaume-Uni.



La société, qui a déjà installé plus de 200 MWp, dispose d'un pipeline de développement de 300 MWp supplémentaires.



' Le développement du portefeuille de projets d'Ikaros Solar au cours des six prochaines années permettra d'éviter la production de 1,8 MtCO2e tout au long de la durée de vie des actifs, ce qui équivaut à préserver de la déforestation 3200 hectares de forêts tropicales ' indique la direction.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.70%