Eurazeo : prend le contrôle du groupe Utac Ceram

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition du groupe Utac Ceram, à travers sa filiale Eurazeo PME. Cette dernière a investi 80 millions d'euros pour détenir une majorité du capital d'Utac Ceram, rejoignant les actionnaires actuels : FCDE, CCFA, dirigeants et principaux cadres du Groupe. L'ambition commune d'Eurazeo PME, du FCDE et de l'équipe dirigeante réunie autour de Laurent Benoit, est d'accélérer la croissance de l'entreprise, en Europe et dans le monde, et d'accompagner le développement du groupe dans le digital.

