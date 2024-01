Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: premier investissement dans la société Kinvent information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 09:26









(CercleFinance.com) - Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en Europe, annonce la finalisation de son premier investissement de Growth Equity dans la société Kinvent.



Le fond prend ainsi une part minoritaire au capital, aux côtés du fondateur et des actionnaires minoritaires existants, dans le cadre d'une levée de 16ME.



Kinvent a pour ambition de transformer la pratique des kinésithérapeutes par la collecte et l'analyse de données biomécaniques des patients lors de leurs séances de rééducation.



La société a développé une gamme de capteurs connectés (dynamomètres, plateformes de force, capteurs de mouvements, etc.) couvrant la majorité des tests fonctionnels pratiqués en séance.



Les solutions Kinvent sont aujourd'hui utilisées par plus de 14 000 kinésithérapeutes exerçant dans près de 68 pays à travers le monde.



' Kinvent a démontré une croissance historique forte en passant de 2 millions à près de 7 millions d'euros de chiffres d'affaires en l'espace de deux ans '.





