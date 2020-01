Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : pourrait tester les 67,2E Cercle Finance • 30/01/2020 à 14:41









(CercleFinance.com) - Eurazeo se redresse au contact des 65 E. Eurazeo s'envole de près de +2,5%, ouvrant un 'gap' au-dessus des 65,05E, pour tester les 67,2E et se rapprocher de la résistance des 68,85E.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +1.96%