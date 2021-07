EURAZEO porte son programme de dettes privées à plus de 2 milliards d'euros

Portée par un environnement dynamique et un rythme d'investissement soutenu, l'équipe Private Debt d'Eurazeo envisage d'ores-et-déjà le lancement de son prochain véhicule, Eurazeo Private Debt VI. Depuis son lancement en 2019, le fonds Private Debt V a investi près de 80% des engagements totaux, dont plus de la moitié situés hors de France, dans 15 sociétés comme par exemple Avenga (Allemagne), SAS (Espagne), Pepe Parts (Pays-Bas) ou Ylda (Italie).

Capitalisant sur le succès des quatre générations de fonds précédentes, Eurazeo a bénéficié de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques et a su attirer de nombreux nouveaux investisseurs. Plus de 70% des investisseurs du fonds sont maintenant situés hors de France.

(AOF) - Eurazeo a annoncé le closing final de son cinquième fonds de « direct lending » à 1,5 milliard d'euros, surpassant l'objectif initial fixé à 1,2 milliard d'euros. A cela s'ajoute 500 millions d'euros en fonds et mandats de dette privée, portant à 2 milliards le cinquième programme Private Debt d'Eurazeo.

