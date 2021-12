Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: participation majoritaire dans Beekman 1802 information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Beekman 1802, marque américaine de beauté clean en forte croissance.



' Beekman 1802 commercialise des produits cosmétiques premium pour le visage et le corps, qui s'appuient sur les vertus uniques du lait de chèvre combinées avec les performances des microbiomes '.



Eurazeo investit dans la société un montant de 62 millions USD (sur un total de 92 millions USD) aux côtés de Cohesive Capital Partners et du Family Office Cherng Family Trust.





