Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : participation au rachat de NovumIP par Questel Cercle Finance • 08/03/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Eurazeo Capital annonce participer, aux côtés d'IK Investment Partners et de RAISE Investissement, au financement du rachat de NovumIP par Questel, groupe de logiciels et services technologiques de gestion de la propriété intellectuelle. Groupe mondial de technologie de propriété intellectuelle, NovumIP est composé de PAVIS et de Novagraaf, deux acteurs européens de premier plan dans la gestion des annuités de brevets et le renouvellement de marques. Une fois l'opération réalisée, Eurazeo et le fonds IK IX investiront chacun un montant complémentaire d'environ 150 millions d'euros et continueront à détenir conjointement une participation majoritaire dans Questel.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%