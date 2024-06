Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: ouverture d'un bureau à Tokyo information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 08:48









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'ouverture d'un bureau à Tokyo et renforce ainsi sa présence en Asie.



Sous la supervision de Mathieu Teisseire, Managing Partner en charge de l'équipe Investor Relations, et de Solomon Moos, Director Asia, le bureau de Tokyo sera dirigé par M. Ken Hu qui rejoint l'équipe Investor Relations d'Eurazeo en tant que Director.



M. Ken Hu aura particulièrement la charge du développement commercial et des relations avec les investisseurs au Japon. Avant de rejoindre Eurazeo, M. Ken Hu a occupé plusieurs postes de direction chez Strategic Value Partners et AMP Capital Investors. Précédemment, il a été CFO d'une des plus importantes start-ups au Japon.



Présent en Chine depuis 2013, en Corée du Sud depuis 2019, et à Singapour depuis 2020, Eurazeo renforce son empreinte en Asie avec l'ouverture de ce quatrième bureau.



Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, co-CEOs d'Eurazeo, ont déclaré : ' Les liens que nous entretenons avec les marchés asiatiques, nous ont convaincus de l'importance d'une approche locale à même de créer des ponts entre les investisseurs japonais et les sociétés européennes à fort potentiel de croissance. Porté par l'expertise et la connaissance du marché japonais de M. Ken Hu, le bureau de Tokyo nous permettra d'accroître notre ancrage en Asie et de nous rapprocher de notre vivier croissant d'investisseurs institutionnels. '





Valeurs associées EURAZEO 76.05 EUR Euronext Paris -1.87%