Eurazeo: objectifs fixés pour la période 2024-2027

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Eurazeo affiche ses objectifs stratégiques pour la période 2024-2027, anticipant notamment une croissance de ses AUM (actifs sous gestion) de tiers supérieure à la celle du marché.



Pour cela, le groupe d'investissement prévoit un renforcement de ses stratégies dans chacune de ses classes d'actifs, une augmentation de la part de marché auprès des LPs internationaux et un développement de l'activité wealth, notamment hors de France.



Eurazeo compte générer environ quatre milliards d'euros de capital excédentaire sur 2024-2027, et prévoit un retour aux actionnaires de 2,3 milliards, dont 800 millions en dividendes ordinaires (avec un dividende 2024 en hausse de 10%) et 1,5 milliard en rachats d'actions.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +5.18%