Eurazeo: objectif de levée de fonds atteint en 2022

(CercleFinance.com) - Eurazeo a annoncé jeudi soir avoir levé 3,1 milliards d'euros en 2022 auprès d'investisseurs tiers, un chiffre en ligne avec son objectif initial de trois milliards d'euros.



La société d'investissement estime ainsi avoir démontré sa capacité à réaliser son programme de levées de fonds malgré un contexte de marché qualifié de 'complexe' et 'd'incertain'.



Si ce programme était principalement composé de fonds poursuivant les collectes initiées en 2021, l'offre destinée aux investisseurs particuliers a permis de collecter plus de 800 millions d'euros, souligne le groupe.



Ce montant, en hausse de 46% par rapport à 2021, représente ainsi près d'un quart du total des fonds levés sur l'année.



Eurazeo dit aujourd'hui compter près de 32,4 milliards d'euros d'actifs diversifiés, dont plus de 23,2 milliards pour compte de tiers.



L'action du gestionnaire d'actifs progressait de près de 0,5% vendredi matin à la Bourse de Paris, dans un marché en repli d'environ 0,2%.





