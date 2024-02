Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: nouvelle directrice pour les pays nordiques & UK information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'arrivée de Katrin Boström en tant que Managing Director au sein de l'équipe 'Investors Relations' pour les pays nordiques et le Royaume-Uni.



A ce titre, elle sera en charge du développement des relations investisseurs et des levées de fonds pour ces zones géographique stratégiques.



Cette nomination s'inscrit dans la stratégie du Groupe de créer l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact.



Dotée de 25 ans d'expérience, Katrin Boström était jusqu'alors Managing Director en chargedu développement commercial des canaux institutionnels et privés dans la région nordique chez Hamilton Lane.







Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -1.08%