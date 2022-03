Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: nouveau président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que son conseil de surveillance a décidé de renouveler les mandats des membres du directoire, présidé par Virginie Morgon, et de nommer Jean-Charles Decaux à la présidence du conseil de surveillance.



'Ces nominations clés permettront d'accompagner et d'amplifier la dynamique de croissance, l'internationalisation et l'expansion de chacun des métiers du groupe dans les années à venir', affirme le groupe d'investissements.



Jean-Charles Decaux, actuellement vice-président du conseil, prendra ses nouvelles fonctions à l'issue de l'AG du 28 avril. Il succèdera à Michel David-Weill qui a souhaité ne pas solliciter le renouvellement des fonctions de président qu'il exerce depuis 2002.





