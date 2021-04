Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : nomination au directoire Cercle Finance • 28/04/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait part de la nomination par son conseil de surveillance, sur proposition de la présidente du directoire Virginie Morgon, de Marc Frappier comme membre du directoire pour la durée restant du mandat, jusqu'en mars 2022. Collaborateur et dirigeant du groupe depuis 15 ans, Marc Frappier est à la tête d'une équipe composée de près de 30 professionnels, basés en Europe et aux Etats-Unis, investissant pour le bilan et des investisseurs tiers sur le segment du mid-large buyout. Il apportera au directoire de la société d'investissement, son expertise d'investisseur, sa connaissance forte du marché de la gestion d'actifs, son expérience internationale en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.36%