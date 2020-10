Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : négociations exclusives pour la société Questel Cercle Finance • 09/10/2020 à 18:18









(CercleFinance.com) - Eurazeo Capital annonce être entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners, RAISE Investissement et l'équipe de management en vue d'un investissement dans la société Questel. ' Cette société est un acteur technologique majeur au niveau mondial du marché de la gestion de la propriété intellectuelle. Questel est à la fois fournisseur de logiciels Saas et de services à valeur ajoutée dédiés aux brevets et aux marques '. Des discussions sont actuellement en cours avec de potentiels co-investisseurs.

