Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : négociations exclusives pour céder 41% de Grandir Cercle Finance • 08/07/2021 à 07:59









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce être entré en négociations exclusives avec le fonds français d'infrastructure InfraVia, pour la cession de sa participation de 41% au capital de Grandir. La réalisation de l'opération devrait intervenir dans les prochains mois. Marc Frappier, membre du Directoire, Managing Partner a déclaré : ' Nous avons appris à grandir l'expertise d'une équipe opérationnelle dédiée, la force d'un réseau international et les ressources nécessaires à sa croissance externe. Nous sommes fiers que ce groupe soit aujourd'hui un acteur majeur de la petite enfance au niveau mondial.'

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%