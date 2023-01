Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: location accrue pour le campus Highlight information fournie par Cercle Finance • 12/01/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Eurazeo fait part de la location par son équipe Real Estate d'environ 3.900 m2 au sein du campus Highlight situé à Courbevoie sur les quais de Seine, portant ainsi le taux d'occupation du campus à désormais près de 80%.



Doté d'une localisation stratégique, au coeur du plus grand quartier d'affaires européen, ce campus de 24.000 m2 comprend deux immeubles de bureaux lourdement restructurés pour offrir des espaces de travail.



Les espaces restant à commercialiser sont situés sur les étages élevés de l'immeuble côté Seine, soit 5.300 m2. Livré fin juillet 2022, Highlight accueille d'ores et déjà le siège de Kaufmann & Broad et celui de l'agence de l'eau Seine-Normandie (AESN).





