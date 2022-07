Eurazeo: lève 1 MdE pour le fonds PME IV, objectif dépassé information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 18:15

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir levé plus d'un milliard d'euros pour le fonds PME IV, un montant en hausse de plus de 50% par rapport au fonds précédent.



'Ce succès illustre la réussite et l'attractivité de notre stratégie dédiée à l'internationalisation des PME françaises leaders sur leur secteur', assure la société.



Par ailleurs, la part des investisseurs institutionnels et privés atteint

aujourd'hui plus de 60% contre 38% pour le fonds précédent.



Parmi ces investisseurs partenaires figurent des institutionnels de premier rang - gérants d'actifs, fonds souverains et compagnies d'assurance - et familiaux en provenance de France (64%), d'Europe hors France (24%), et d'Asie (12%).