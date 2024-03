Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: le titre surperforme, un analyste relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Eurazeo surperforme le marché parisien lundi matin, le titre de la société d'investissement française étant soutenu par une note de Berenberg qui a décidé de rehausser son objectif de cours sur la valeur.



Dans une étude publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier souligne que les récents indicateurs de performances du spécialiste de la gestion d'actifs vont dans le sens d'un redressement au niveau opérationnel.



'Eurazeo a bénéficié d'une claire tendance à l'amélioration de ses performances à la fin de l'année, une dynamique favorable qui a aussi bien porté les métiers de gestion d'actifs que d'investissement', souligne l'analyste allemand.



'La société a également terminé l'exercice sur une note solide au niveau de ses levées de fonds, ce qui est de bon augure en vue d'une croissance des commissions en 2024', ajoute-t-il.



Dans sa note, Berenberg indique s'attendre à une poursuite de cet élan positif cette année, disant même anticiper une montée en puissance de l'activité du groupe, ce qui le conduit à relever son objectif de cours de 90 à 100 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Peu avant 10h30, Eurazeo gagne plus de 0,6% dans un marché parisien globalement stable.





