Eurazeo : le titre gagne 4%, un broker à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 4% à Paris alors qu'Eurazeo indique pouvoir doubler ses actifs gérés (AUM) d'ici cinq à sept ans. Le scénario est jugé crédible par Oddo qui modélise une croissance nette avant dividende de 10% par an à partir de 2021 pour les AUM en compte propre. L'analyste table également 'sur une croissance comprise entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros par année sur la période', pour les AUM à compte de tiers. Par conséquent, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur la valeur et augmente son objectif de cours, à 65 euros, contre 57,9 précédemment.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +5.04%