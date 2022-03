Eurazeo : le fonds Nov Santé Actions Non Cotées investit dans Horus Pharma

(AOF) - Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, dédié au développement des filières de santé en France et lancé à l’initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, a annoncé la finalisation de son investissement de 23 millions d'euros dans le cadre de la réorganisation du capital d’Horus Pharma, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans l’ophtalmologie.

Fondé en 2003, Horus Pharma est un acteur majeur de l'ophtalmologie en France. Grâce à une forte dynamique d'innovation et de lancements, le laboratoire détient aujourd'hui une part de marché de plus de 12% en France et de plus de 30% dans les traitements de la sécheresse oculaire. Depuis 2015, Horus a amorcé une politique d'expansion internationale, et est désormais présent dans 10 pays européens.

Horus Pharma a généré plus de 75 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2021 et a démontré un historique de forte croissance, avec une progression annuelle moyenne de ses ventes de plus de 15% sur les 5 dernières années.

Les fondateurs d'Horus Pharma entament une nouvelle phase de la croissance du laboratoire construite autour de 3 piliers : la R&D, la mise sur le marché des produits issus de sa recherche et l'internationalisation de l'entreprise. Ils ont souhaité se faire accompagner par le fonds Nov Santé Actions Non Cotées pour bénéficier de sa large expertise dans le domaine, tout en renforçant leur participation à l'occasion de la sortie d'associés historiques.

Avec cet investissement dans Horus Pharma, le fonds Nov Santé Actions Non Cotées conclut sa quatrième opération, après les entrées au capital des groupes Novair, PSIH et Seqens. Un an après son lancement, près du quart du fonds a désormais été déployé pour accélérer le développement et la transformation des filières de santé en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Société d'investissement mondiale créée en 2001 ;

- 21,8 Mds d’actifs diversifiés dans un portefeuille de plus de 450 entreprises dont 15 Mds pour compte de tiers : 73 % dans le private equity, 21 % dans la dette privée, 14 % dans les mandats et 6 % dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires : 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE / 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds / 2 enjeux complémentaires de croissance pérenne : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Private equity décliné avec Eurazeo Capital :(entreprises valorisées plus de 200 M€), PME (50 à 200 M€), EuroBrands (marques à potentiel international, Eurazeo Growth (entreprises technologiques au modèle d’affaires éprouvé), China Acceleration, Venture (capital-innovation axé sur le digital), Private Debt (PME et ETI européennes… ;

- Capital structuré entre JC Decaux holding (17,91 %), la famille Michel David-Weill (16,71 %) et la famille Richardson (3,55 %), Michel David-Weill présidant le conseil de surveillance de 15 membres et Virginie Morgon le directoire ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec 5,1 Mds€ de capitaux propres à fin juin 2021 et 1,1 Md€ de trésorerie.

Enjeux

- Stratégie de croissance à moyen terme : doublement des actifs sous gestion, à partir de 4 axes de croissance pérennes hausse de la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents , investissements dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles du Groupe, surveiller et analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ visant le zéro émission nette en 2040 à partir de 3 engagements : positionnement sur l’économie bas carbone, intégration du coût du carbone dans la mesure de performance du cycle d’investissement, intégration de la variable carbone dans tout le cycle d’investissement / 80 % des fonds actifs avec une politique d’investissement RSE / 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone;

- Rotation du portefeuille : 2,4 Md€ de cessions et 4,1 Mds€ d’investissements à fin septembre 2021;

- Equilibre du portefeuille, aucune société ne représentant + 10 % de l'ANR et la part des sociétés cotées étant limitée à 4 %.

Défis

- Valorisation liée aux marchés financiers et mesurée par l'actif net réévalué (99,1 € à fin juin 2021, niveau historique), à comparer au cours de Bourse ;

- Renforcement des positions dans la tech (1 er investisseur en France et Europe) et dans l’activité « brands » de déploiement de marques fortes; doublement des levées de fonds ;

- A fin septembre 2021, croissance de 44 % des actifs sous gestion, portée par les levées de fonds ;

- Anticipations 2022 : dynamisme des levées de fonds, accélération des cessions d’actifs, croissance des actifs sous gestion :

- Dividende 2020, de 1,5 €, et programme de rachats d’actions.