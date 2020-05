Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo-Le CA économique en baisse de 4,5% au T1 Reuters • 19/05/2020 à 07:15









19 mai (Reuters) - * EURAZEO-CHIFFRE D'AFFAIRES ÉCONOMIQUE EN BAISSE DE 4,5% AU T1, À PÉRIMÈTRE EURAZEO CONSTANT * EURAZEO - ACTIF NET RÉÉVALUÉ DE 6,2 MILLIARDS D'EUROS À 78,4 EUROS PAR ACTION A FIN MARS * EURAZEO - LA TRÉSORERIE S'ÉLEVAIT À 746 MILLIONS D'EUROS À FIN MARS * EURAZEO - LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU T1 EST STABLE HORS SEGMENT VOYAGES ET LOISIRS, IMPACT LIMITÉ DU COVID (Bureau de Paris)

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%