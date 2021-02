Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : lance un fonds pour la croissance verte Cercle Finance • 11/02/2021 à 12:11









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la première clôture de son fonds Venture Smart City II à 80 millions 'pour investir dans les sociétés digitales innovantes les plus prometteuses de la mobilité, de l'énergie, du bâtiment et de la logistique'. Selon l'entreprise, le succès de cette levée de fonds valide la stratégie déployée par l'équipe Venture Smart City qui a déjà réalisé, à travers le fonds Smart City I, près de 25 investissements en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Eurazo précise que l'équipe Venture Smart City investit dans des sociétés digitales innovantes qui accompagnent les transformations profondes des villes au bénéfice de leurs habitants et des entreprises et les progrès des secteurs de l'énergie, de la mobilité, du bâtiment, de la logistique et de l'industrie 4.0, thématiques au coeur des plans de relance verte

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.32%