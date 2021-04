EURAZEO lance son premier fonds dédié à la transition écologique du secteur maritime

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ce fonds de leasing, qui sera géré par Idinvest Partners, présentera pour les investisseurs un profil de risque particulièrement sécurisé par la détention des actifs en propre. A travers des opérations de financement d'actifs, il générera des distributions trimestrielles issues des loyers perçus et bénéficiera d'un SCR (Solvency Capital Requirement) inférieur à 10%.

Il accompagnera une cinquantaine d'infrastructures européennes qui soutiendront la transition de l'économie maritime vers une économie neutre en carbone à l'horizon 2050, en alignement avec l'ambition annoncée dans le cadre du " Green Deal " européen. Plusieurs investisseurs souverains et institutionnels de renom ont déjà confirmé leur participation dans le fonds, dont la taille cible s'élève à 300 millions d'euros.

Pour répondre à cet enjeu, le fonds financera principalement trois types d'infrastructures : navires dotés de technologies de pointe plus respectueuses de l'environnement, équipements portuaires innovants, et actifs contribuant au développement des énergies renouvelables en mer.

(AOF) - Eurazeo lance le fonds thématique Sustainable Maritime Infrastructure qui financera dans le secteur maritime des infrastructures et des technologies plus respectueuses pour l'environnement. " Aujourd'hui, 90% des marchandises mondiales sont transportées par la mer. La transition du secteur maritime constitue donc un enjeu crucial dans la lutte contre le dérèglement climatique ", rappelle la société d'investissement.

