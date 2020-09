Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : la directrice RSE et digital au comité exécutif Cercle Finance • 21/09/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la nomination de Sophie Flak, directrice de la RSE et du digital, à son comité exécutif. Elle a rejoint le groupe en 2013, forte de 20 ans d'expérience dédiés à la transformation durable et technologique de groupes internationaux de premier plan. 'La décision de positionner cette fonction stratégique au comité exécutif témoigne de l'engagement d'Eurazeo pour un investissement durable et responsable et de l'importance stratégique de O+ la nouvelle étape ambitieuse de la stratégie ESG d'Eurazeo', explique-t-il.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -1.82%