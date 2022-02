Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: l'UE autorise l'acquisition conjointe de FST Hotel information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de FST Hotels, S.L., basé en Espagne, par le canadien Public Sector Pension Investment Board (PSPIB) et le français Eurazeo.



FST Hotels gère des hôtels en Espagne sous la marque Ayre Hoteles tandis que PSPIB gère un portefeuille mondial diversifié comprenant des actions, des biens immobiliers et des infrastructures pour le compte des fonds de pension de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve.



Enfin, Eurazeo est une société d'investissement présente dans de nombreux secteurs, notamment dans la gestion d'établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes et de centres de soins de suite et de réadaptation.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.80%