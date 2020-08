EURAZEO investit dans Waterloo Sparkling Water

(AOF) - Flexis Capital et Eurazeo, à travers EurazeoBrands, le pôle d'investissement spécialisé dans les marques différenciées, ainsi que Moore Strategic Ventures, ont annoncé l'acquisition de Waterloo Sparkling Water pour soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance. Le consortium de capitaux propres dirigé par Flexis Capital comprend également des investisseurs de JW Levin Management Partners et de Waterloo Capital. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Jason Shiver, directeur général de Waterloo à l'origine de la rapide croissance dont profite l'entreprise depuis trois ans, continuera à diriger l'entreprise aux côtés de Jeff Arnold, directeur des opérations.

Fondée en 2017 et basée à Austin, Waterloo est rapidement devenue l'une des marques d'eau pétillante les plus dynamiques et les plus importantes aux États-Unis, présente dans plus de 13 000 magasins, dont Whole Foods Market, Costco, Target, Kroger, Walmart, Publix, H-E-B/CentralMarket et bien d'autres.

Cet investissement permettra à Waterloo de bénéficier de ressources opérationnelles supplémentaires, d'une expertise en matière de développement de marque ainsi que de capitaux pour développer ses activités en accélérant son innovation produits et marketing.

