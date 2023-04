Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investit dans TSE, producteur d'énergie solaire information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 18:13









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce aujourd'hui un investissement dans TSE, via son Fonds d'Infrastructure de Transition.



Eurazeo précise que Bpifrance ainsi qu'un pool d'investisseurs du groupe Crédit Agricole participent également à cette levée de fonds d'un montant total de 130 millions d'euros.



Créé en 2016, TSE est un producteur d'énergie solaire en France qui a pour ambition de relever le défi de la transition énergétique et écologique, en développant entre autres des projets 'agrivoltaïques', notamment au travers de partenariats avec les grands acteurs du monde agricole.



TSE dispose d'un portefeuille de projets de 1,6 GW à différents stades d'avancement, souligne Eurazeo.



Cette levée de fonds, menée par Eurazeo, a pour objectif de soutenir la croissance de la société, dans le développement de projets photovoltaïques et 'agrivoltaïques' d'envergure, avec pour ambition de devenir un acteur incontournable de la filière, ancré dans les territoires, proche du

monde agricole et résolument tourné vers l'innovation.







