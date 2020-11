EURAZEO investit dans la très pointue marque de mode suédoise Axel Arigato

(AOF) - Eurazeo Brands, pôle d'investissement d'Eurazeo spécialisé dans les marques fortes, investit 56 millions d'euros pour détenir une part majoritaire du capital d'Axel Arigato,aux côtés de Max Svärdh et Albin Johansson, dirigeants-fondateurs. Axel Arigato est une marque suédoise de sneakers et vêtements streetwear reconnue pour son design, une grande qualité de fabrication et un univers de marque créatif. Avec des collections au design minimaliste et différencié, reposant sur une qualité supérieure et une approche responsable,la société a presque triplé ses ventes depuis 2016.

Axel Arigato est distribué dans le monde entier sur son site e-commerce et sur les principales places de marché en ligne comme Farfetch, MyTheresaou Ssense. La marque est aussi implantée dans les principales capitales via un réseau de si xpoints de vente et des partenariats avec des grands magasins prestigieux comme Le Bon Marché, Harrod'set Sak'sFifth Avenue.

Axel Arigato anime une grande communauté loyale et engagée grâce à une stratégie marketing digitale forte, qui s'appuie sur l'organisation de nombreux évènements dans les boutiques, la sortie d'un nouveau modèle par semaine ("Drop of the week") et un contenu créatif sur les réseaux.

Laurent Droin, managing director d'Eurazeo Brands, a déclaré : "Nous avons ciblé le marché des sneakers haut de gamme en raison des tendances actuelles de "premiumisation" et de "casualisation"; nous pensons qu'Axel Arigato est une marque innovante qui se distingue grâce à un design authentique et contemporain".

