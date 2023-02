Eurazeo investit dans l’opérateur régional de data centers Etix

(AOF) - Eurazeo a annoncé un investissement dans l’opérateur régional de data centers Etix Everywhere, à travers son fonds d'Infrastructure de Transition et soutiendra le groupe dans sa trajectoire de décarbonation. Etix est un acteur français reconnu qui opère un réseau de data centers régionaux, fournissant des services de colocation de proximité à ses clients. Etix poursuit sa stratégie d’expansion basée sur un juste équilibre entre un développement organique et des acquisitions stratégiques, illustré par la récente acquisition de CIV France, le leader régional dans les Hauts de France.

A travers cet investissement dans Etix, la société d'investissement aborde le défi de la prise en compte des enjeux ESG dans la construction et l'exploitation de data centers. Eurazeo soutiendra Etix dans l'atteinte de ses objectifs environnementaux, notamment en explorant des solutions d'approvisionnement en énergie décarbonée.

L'investissement d'Eurazeo permettra également le développement de la société, de manière organique ou par des acquisitions ciblées.

Cet investissement est le quatrième réalisé par l'équipe infrastructure d'Eurazeo et le premier dans le domaine du digital.

Points clés

- Société d'investissement créée en 2001 avec 530 sociétés en portefeuille ;

- 31 Mds d’actifs sous gestion, dont 69 % pour compte de tiers : 74 % dans le private equity, 21 % dans la dette privée et 5 % dans l'immobilier ;

- Modèle d'affaires :

- 4 points forts : des capitaux propres garantissant l'indépendance du groupe, une présence forte dans 10 pays et 4 continents, engagement fort et ancien en RSE,

- 2 priorités : devenir la plateforme d’investissement de référence en Europe, chaque pôle étant n°1 sur son marché, et poursuivre la dynamique de levée de fonds,

- 2 enjeux complémentaires de croissance : la gestion d’actifs pour des revenus prévisibles et récurrents et l’investissement dans des sociétés non exposées aux cycles ou à fort potentiel de croissance ;

- Private equity décliné avec Eurazeo Capital (entreprises valorisées plus de 200 M€), PME (50 à 200 M€), EuroBrands (marques à potentiel international), Eurazeo Growth (entreprises technologiques au modèle d’affaires éprouvé), China Acceleration, Venture (capital-innovation axé sur le digital), Private Debt (PME et ETI européennes… ;

- Capital structuré par pactes entre JCDecaux holding (17,86 %), la famille Michel David-Weill (16,71 %) et la famille Richardson (3,55 %), Jean-Charles Decaux présidant le conseil de surveillance de 15 membres et Virginie Morgon le directoire ;

- Solidité du bilan exempt de dettes avec des disponibilités de 6,6 Mds€ à fin septembre 2022.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme visant un doublement des actifs sous gestion à 60 Mds€ en 2026-2028 et une marge de 35-40 % contre 30 % en 2021 ;

- Stratégie d'innovation pilotée par un comité digital au sein du conseil de surveillance en charge d'accélérer l’intégration du digital dans les activités opérationnelles, d’analyser l’environnement digital et d’évaluer le risque cyber ;

- Stratégie environnementale “O +“ validée par le SBTi, applicable aux 350 sociétés en portefeuille et visant le zéro émission nette en 2040 :

- focus sur la biodiversité,

- 83 % des fonds actifs éligibles à la taxonomie européenne et lancement de fonds à impact,

- 20 % des fonds gérés dédiés à l’économie bas carbone,

- 4,3 Mds€ investis dans le climat et l’inclusion sur toutes les stratégies ;

- Poursuite des investissements -dans les infrastructures de transition, dans le capital de Neoxam (logiciels financiers), Imapole, Sevetys (santés animale et humaine), dans la tech (1er investisseur en France et Europe) et dans l’activité « brands » de déploiement de marques fortes ;

- Portefeuille équilibré, aucune société ne représentant + 10 % de l'ANR, la part des sociétés cotées étant limitée à 4 %.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué, de 115,1 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Rotation d’actifs avec des investissements supérieurs aux cessions sur les 9 premiers mois ;

- Après une croissance de 38 % du chiffre d’affaires du portefeuille à fin septembre, anticipations 2022 d’une hausse de la collecte à environ 3 Md€s.

- Confiance pour 2023, la croissance devant être alimentée par les levées de fonds de 2022.