Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investit 75 M$ dans la société Jaanuu information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce ce soir un investissement minoritaire de 75 millions de dollars dans Jaanuu, une marque de vêtements et accessoires médicaux premium axés sur la performance.



Jaanuu est présenté comme l'une des marques qui connaissent la plus forte croissance au sein du marché de l'habillement médical (évalué à plusieurs milliards de dollars).



L'investissement d'Eurazeo porte le total des capitaux levés par Jaanuu à environ 100 millions de dollars depuis sa création.



'Ce partenariat avec Jaanuu permettra de renforcer les investissements marketing afin d'accroître la notoriété de marque et d'encourager les essais produits, mais aussi de continuer à investir dans l'innovation produits', précise Eurazeo.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +1.16%