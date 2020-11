Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo investit €56 mls dans la marque suédoise Axel Arigato Reuters • 09/11/2020 à 08:26









PARIS, 9 novembre (Reuters) - Eurazeo EURA.PA a annoncé lundi un investissement de 56 millions d'euros pour détenir une part majoritaire au capital de la marque suédoise de sneakers et vêtements streetwear Axel Arigato. Cet investissement a été réalisé par le pôle Eurazeo Brands, spécialisé dans les marques fortes, dont c'est le premier investissement en Europe. "Eurazeo Brands accompagnera la société dans sa croissance, en particulier en Europe, à travers un investissement supplémentaire sur la marque et sa communauté, l'accélération de sa distribution en ligne et le renforcement de sa présence physique dans les plus grandes villes européennes", a indiqué Eurazeo dans un communiqué. (Blandine Hénault)

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris 0.00%