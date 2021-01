Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : investit 55ME dans la fintech PPRO Cercle Finance • 19/01/2021 à 17:58









(CercleFinance.com) - Eurazeo, à travers Eurazeo Growth, annonce un investissement de 55ME dans PPRO, le fournisseur d'infrastructure pour les moyens de paiement alternatifs transfrontaliers le plus reconnu dans le monde. Eurazeo Growth mène ce tour de table de 153ME aux côtés de Sprints Capital, Wellington Management ainsi que d'autres investisseurs. Ce nouvel investissement est le cinquième d'Eurazeo Growth dans le secteur Fintech après ceux de Younited Credit, Wefox, Thought Machine et Tink, et atteste 'de la dynamique d'innovation dans ce domaine en Europe', analyse Eurazeo.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -0.69%