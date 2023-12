Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investit 22,5 ME dans un porte-conteneurs hydrogène information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 18:08









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce une cinquième transaction, d'un montant de 22,5 ME, pour le fonds Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI).



Cet investissement doit financer le lancement, par Samskip Group, d'un premier navire porte-conteneurs zéro émission de dernière génération, destiné au transport à courte distance.



Le ' Samskip SeaShuttle ' est en cours de construction dans le chantier naval de Cochin, en Inde.



Sa livraison est prévue au deuxième semestre 2025. 'Il figurera parmi les premiers et les plus grands navires existants dotés d'un système de propulsion à hydrogène', souligne Eurazeo.





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +3.42%