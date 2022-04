Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investissement minoritaire dans Gisou information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 18:30









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la réalisation d'un investissement minoritaire dans Gisou. Il s'agit d'une marque de produits de beauté à base de miel principalement de soins pour cheveux.



Eurazeo investit aux cotés de Negin Mirsalehi et Maurits Stibbe, co-fondateurs de la société qui restent actionnaires majoritaires, et de Vaultier7, actuel actionnaire minoritaire.



' Gisou se différencie grâce à son approche reposant sur l'utilisation du miel pour offrir des produits de beauté naturels et de qualité, tout en sensibilisant les consommateurs à l'importance des abeilles pour l'environnement ' indique le groupe.



La marque a récemment lancé avec succès des produits pour le visage (huile pour la peau et huile pour les lèvres).





Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris +0.51%