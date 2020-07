Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : investissement de 80 ME dans la société DORC Cercle Finance • 27/07/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce un investissement de 80 millions d'euros du Fonds Eurazeo China Acceleration (ECAF) dans la société DORC, l'un des principaux spécialistes mondiaux de la chirurgie vitréo- rétinienne. Cet investissement est le premier du fonds, dont l'objet est d'investir, aux côtés d'Eurazeo, dans des sociétés françaises et européennes appartenant à des secteurs d'activité à fort potentiel de développement sur le marché chinois et de les accompagner dans cette stratégie. DORC, société du portefeuille d'Eurazeo Capital, conçoit, fabrique et distribue des équipements, consommables, instruments et liquides pour la chirurgie ophtalmologique, avec une expertise spécifique sur la rétine. DORC a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros.

