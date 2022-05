Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo: investissement de 70 ME d'un fonds européen information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir que le Fonds européen d'investissement (FEI) a réalisé un investissement initial de 70millions d'euros dans le Fonds pour les infrastructures maritimes durables, géré par Eurazeo.



L'investissement du FEI est soutenu parle Fonds européen pour les investissements stratégiques(EFSI), pilier principal du plan d'investissement pour l'Europe.



Le Fonds pour une infrastructure maritime durable vise à soutenir la transition de l'industrie maritime mondiale vers une économie neutre en carbone d'ici 2050.



Avec un total de 200millions d'euros collectés, le fonds a déjà atteint plus de la moitié du volume ciblé à ce jour.







