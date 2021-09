Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eurazeo : investissement de 26 ME dans le Groupe Novair information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Eurazeo investit environ 26 millions d'euros, dans le Groupe Novair prenant ainsi une participation minoritaire au capital. Le Groupe Novair conçoit, fabrique et exporte dans le monde entier des solutions de production de gaz médicaux et industriels (oxygène, azote) sur site à destination des secteurs de la santé et de l'industrie. Son produit phare, le générateur d'oxygène médical à destination des établissements de santé, est installé dans plusieurs milliers d'hôpitaux dans le monde. Il permet à ces établissements de produire leur oxygène médical en parfaite autonomie.

Valeurs associées EURAZEO Euronext Paris -1.44%