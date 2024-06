Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurazeo: investissement dans Rydoo information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce son investissement, à travers son équipe Small-mid buyout, dans Rydoo, une société belge dont la solution permet aux entreprises de gérer et contrôler les dépenses et frais professionnels de leurs salariés grâce à un logiciel intelligent.



Cette transaction sera le neuvième investissement pour Eurazeo PME IV et s'inscrit au coeur de la stratégie Small-mid buyout visant à accompagner l'expansion internationale des PME européennes en forte croissance dans les secteurs technologiques et des services B2B.



Rydoo sert plus de 3000 grandes et moyennes entreprises dans 132 pays. Elle a enregistré un taux de croissance annuel moyen de plus de 32% au cours des dernières années pour atteindre un revenu annuel récurrent de plus de 20 millions d'euros.





Valeurs associées EURAZEO 75.25 EUR Euronext Paris -0.20%